Suspeito de roubar e matar um homem em Palmeira das Missões é preso em Bento Gonçalves

Um homem de 35 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (29) em Bento Gonçalves suspeito de roubar e matar um homem de 72 anos no dia 24 de janeiro, em Palmeira das Missões, no noroeste do Estado.

Segundo informações compartilhadas pelo delegado Rodrigo Morale, titular da 2ª delegacia de Bento, a prisão foi no bairro Borgo, em cumprimento de um mando de prisão temporária expedido pela 1ª Vara Criminal de Palmeira das Missões.