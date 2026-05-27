Servidor da prefeitura de Protásio Alves é preso por descumprir Lei Maria da Penha 

Um homem de 43 anos, servidor da prefeitura de Protásio Alves, foi preso por descumprir medidas de urgência da Lei Maria da Penha. Ele também é suspeito de armazenar sem consentimento e vazar fotos íntimas de uma mulher.

A prisão preventiva dele aconteceu no último dia 20, poucas horas após a ordem judicial ser expedida. Desde então, ele está no Presídio Estadual de Nova Prata.

Conforme a delegada Liliane Kramm, responsável pelo caso, o homem foi autuado com base na Lei Maria da Penha no ano passado. Os crimes cometidos contra a ex-companheira dele não foram informados.

Durante a investigação do caso, uma segunda mulher procurou a polícia. Ela relatou que os dois tiveram um relacionamento e que suspeitava que ele mantinha fotos íntimas suas e as exibia a terceiros sem o seu consentimento.

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Um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito foi cumprido pela Polícia Civil de Nova Prata. No local, celulares foram apreendidos. Os aparelhos passarão por perícia.

O prefeito de Protásio Alves, Itamar Girardi, confirmou que o homem atuava como motorista na Secretaria de Saúde. Segundo o prefeito, o servidor, que é concursado, não foi exonerado. A prefeitura aguarda informações sobre o inquérito para adotar medidas administrativas.

Procurada, a advogada que representa o suspeito não retornou à reportagem até o fechamento desta matéria.







