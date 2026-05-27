Polícia

Em investigação 
Notícia

Servidor da prefeitura de Protásio Alves é preso por descumprir Lei Maria da Penha 

Ele também é suspeito de armazenar e divulgar, sem permissão, imagens íntimas de uma mulher. Administração municipal informou que aguarda detalhes da investigação para tomar medidas 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS