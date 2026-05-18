Polícia suspeita que neto tenha assassinado avô a facadas em Nova Prata

Um homem identificado como João Juarez Vieira, 63 anos, foi encontrado morto dentro de casa na noite de domingo (17) em Nova Prata, na Serra. Segundo a Polícia Civil, o corpo estava em decomposição em uma cama, e foi localizado por volta das 20h50min por um filho. Vieira teria sido atingido por golpes de faca, segundo a polícia.