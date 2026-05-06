Polícia resgata 27 cães, javali e ave silvestre em situação de maus-tratos em São Francisco de Paula; suspeito é preso

Um homem foi preso em flagrante na terça-feira (5) após uma operação que resultou no resgate de 27 cães em situação de maus-tratos em Cazuza Ferreira, no interior de São Francisco de Paula. A ação foi realizada pelo 2º Pelotão Ambiental da Brigada Militar de Canela (Patram), em apoio à Polícia Civil, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na localidade.

No local, os policiais encontraram os cães em condições precárias. Os animais estavam amarrados com cordas curtas e fios finos presos ao pescoço, o que provocou ferimentos graves em pelo menos um deles. Segundo a Patram, os cães eram mantidos em meio ao barro, sem acesso adequado a água e alimento. Recipientes estavam sujos, com acúmulo de folhas, indicando que os animais possivelmente consumiam água da chuva. Um dos cães apresentava um quadro ainda mais crítico, com diversos espinhos de ouriço cravados na boca e em partes do corpo.

Durante a vistoria, também foi localizado um javali mantido em um espaço reduzido, sem iluminação. Apesar de ser considerado um animal exótico e invasor, a legislação ambiental brasileira proíbe a criação em cativeiro e estabelece regras específicas para o abate, vedando práticas cruéis.

Além disso, os agentes apreenderam munições e cartuchos de diferentes calibres na propriedade. Parte do material não estava de acordo com a autorização do suspeito, que é registrado como caçador (CAC). Entre os itens, havia munição de calibre restrito, como 7,62, de uso exclusivo das forças armadas.

Na área externa da residência também foi encontrada uma caturrita mantida em uma pequena gaiola, sem autorização do órgão ambiental competente.