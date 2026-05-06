Polícia

Em Cazuza Ferreira
Notícia

Polícia resgata 27 cães, javali e ave silvestre em situação de maus-tratos em São Francisco de Paula; suspeito é preso

Fiscalização encontrou animais sem água e alimento, e com sinais de abandono e ferimentos

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS