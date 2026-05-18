Polícia investiga morador de SC por suspeita de ameaça de morte, perseguição e intimidações contra mulher de Canela

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso de um homem suspeito de ameaça de morte, perseguição e intimidações contra uma mulher moradora de Canela. Ele reside em Florianópolis (SC). Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na semana passada na capital catarinense e divulgados nesta segunda-feira (18).

Conforme a apuração, a vítima teria mantido contato com o homem por meio da plataforma Discord, uma rede social que permite conversas em tempo real.

A partir disso, ela passou a sofrer ameaças de morte, intimidações e tentativas de exposição indevida de seus dados pessoais na internet. Há suspeita que o homem tenha obtido ilegalmente informações pessoais dela, por meio de técnicas de invasão cibernética.

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Foram apreendidos computadores, aparelhos eletrônicos, telefones celulares e documentos. Os materiais, agora, serão submetidos à análise técnica e pericial.