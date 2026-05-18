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Crime cibernético
Notícia

Polícia investiga morador de SC por suspeita de ameaça de morte, perseguição e intimidações contra mulher de Canela

Eles mantiveram contato por meio de uma rede social. Agentes catarinenses apreenderam computadores, celulares e documentos, que serão periciados

Alana Fernandes

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