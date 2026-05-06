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Operação em Caxias do Sul combate grupo suspeito de contrabandear celulares e drogas em presídios do Estado

De acordo com a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Polícia Civil, duas pessoas foram presas na cidade e em São Leopoldo. Investigados cobrariam R$ 40 mil para usar drones em entregas

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