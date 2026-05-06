Operação em Caxias do Sul combate grupo suspeito de contrabandear celulares e drogas em presídios do Estado

Veículos apreendidos em São Leopoldo na operação da Polícia Civil. Draco de Caxias do Sul / Divulgação

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil em Caxias do Sul, nesta quarta-feira (6), buscou combater um grupo suspeito de contrabandear celulares e drogas para casas prisionais da Serra e da Região Metropolitana de Porto Alegre. De acordo com a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), os suspeitos estariam cobrando cerca de R$ 40 mil para fazer as entregas com drones.

A terceira etapa da Operação Céu Fechado, conforme a Draco, buscou atingir financeiramente o grupo. A investigação também teve ações em São Leopoldo. Imóveis foram apreendidos em Caxias e um homem de 56 anos foi preso por posse irregular de arma de fogo e munições de calibre restrito.

Já em São Leopoldo foram apreendidos um Jeep Compass e um BYD Dolphin. Os imóveis de Caxias e os veículos somam mais de R$ 1 milhão em patrimônio.