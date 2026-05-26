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Notícia

Operação da Polícia Federal que apura crimes eleitorais em Macapá prende suspeito em Canela, na Serra gaúcha

Homem seria sócio de uma empresa ligada à investigação. Foram apreendidos aparelhos celulares, mídias externas e armas de fogo em situação irregular.

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