Operação da Polícia Federal que apura crimes eleitorais em Macapá prende suspeito em Canela, na Serra gaúcha

Um homem foi preso em Canela, na Serra, durante uma operação da Polícia Federal que apura o uso de recursos públicos para a prática de crimes eleitorais em Macapá, no Amapá. A ação foi deflagrada nesta terça-feira (26). As investigações apontam que o grupo desviou mais de R$ 25 milhões dos cofres públicos.
Segundo a PF, o suspeito era sócio de uma empresa ligada à investigação. Com ele, foram apreendidos aparelhos celulares, mídias externas e armas de fogo em situação irregular. A polícia não informou a identidade do suspeito.
A operação, que recebeu o nome de Palanque Digital, apura a ação de uma organização criminosa voltada à criação e à operação de uma rede digital de desinformação, de autopromoção política e de ataques a adversários no estado do Amapá. Além de Canela, policiais federais cumprem 35 mandados de busca e apreensão nas cidades de Macapá e Belém, no Pará.
Segundo o G1, a milícia digital atua há quatro anos e é financiada com recursos da prefeitura de Macapá, com o objetivo de promover o ex-prefeito Dr. Furlan (PSD), a esposa dele e atacar adversários. Furlan foi afastado do cargo na operação da PF do dia 4 de março que investiga suspeita de fraude em licitação e desvio de recursos na obra de cerca de R$ 70 milhões do hospital municipal. No dia seguinte à operação, ele renunciou ao cargo de prefeito e se lançou como pré-candidato ao governo do Estado.