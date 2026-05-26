Operação da Polícia Federal que apura crimes eleitorais em Macapá prende suspeito em Canela, na Serra gaúcha

Foram apreendidos aparelhos celulares, mídias externas e armas de fogo em situação irregular Polícia Federal / Divulgação

Um homem foi preso em Canela, na Serra, durante uma operação da Polícia Federal que apura o uso de recursos públicos para a prática de crimes eleitorais em Macapá, no Amapá. A ação foi deflagrada nesta terça-feira (26). As investigações apontam que o grupo desviou mais de R$ 25 milhões dos cofres públicos.

Segundo a PF, o suspeito era sócio de uma empresa ligada à investigação. Com ele, foram apreendidos aparelhos celulares, mídias externas e armas de fogo em situação irregular. A polícia não informou a identidade do suspeito.

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A operação, que recebeu o nome de Palanque Digital, apura a ação de uma organização criminosa voltada à criação e à operação de uma rede digital de desinformação, de autopromoção política e de ataques a adversários no estado do Amapá. Além de Canela, policiais federais cumprem 35 mandados de busca e apreensão nas cidades de Macapá e Belém, no Pará.