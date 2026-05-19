Neto suspeito de assassinar o avô a facadas em Nova Prata é preso preventivamente 

Crime foi na casa da vítima, no bairro São João Bosco. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil de Nova Prata, na Serra, prendeu preventivamente nesta terça-feira (19) um homem de 21 anos suspeito pela morte de João Juarez Vieira, 63. O detido é neto da vítima e é investigado como suposto autor do assassinato desde o início das diligências.

O corpo de Vieira estava em decomposição em uma cama na casa onde ele morava, no bairro São João Bosco. A localização do cadáver ocorreu na noite de domingo (17). A vítima apresentava sinais de golpes de faca.

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O suspeito chegou a ser conduzido à delegacia na segunda-feira (18), pela Brigada Militar, contudo, naquele momento, segundo a Polícia Civil, não havia elementos suficientes para a prisão. Além disso, o homem apresentava comportamento instável e foi encaminhado ao hospital.

Nesta terça, com base nas oitivas de testemunhas e análise de imagens, foi efetuada a prisão preventiva do suspeito.

— Temos a impressão, pelas testemunhas ouvidas, que ele entrou em surto psicótico, pois amava o avô, chamava-o de pai. E também por ter permanecido na casa, fazendo suas coisas normais, não tendo tentado ocultar o corpo ou fugir, por exemplo — explica a delegada Liliane Pasternak Kramm, responsável pela investigação.

Outro indício apontado pela delegada é de que, depois do funeral do avô, o suspeito se expôs na comunidade, mesmo correndo o risco de uma tentativa de linchamento. A situação foi evitada pela chegada da Brigada Militar.