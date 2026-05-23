Polícia

Operação Convergência
Notícia

Mulher é presa com mais de 10 quilos de drogas no bairro Medianeira, em Caxias do Sul 

Ação que resultou na prisão da suspeita contou com diversas forças policiais, como o Choque, Ambiental, Aéreo e Rodoviário

Tamires Piccoli

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