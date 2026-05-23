Mulher é presa com mais de 10 quilos de drogas no bairro Medianeira, em Caxias do Sul 

Drogas e materiais apreendidos pela polícia com a mulher presa. Comunicação Social do 4º BPChq / Divulgação

Uma ação do 4º Batalhão de Polícia de Choque realizada no bairro Medianeira, em Caxias do Sul, resultou na prisão de uma mulher, por tráfico de drogas. O caso aconteceu na noite da sexta-feira (22).

A prisão dela ocorreu durante a Operação Convergência, em que diversas forças de segurança atuaram. Os policiais apreenderam com ela 10,290 kg de maconha, 262 gramas de haxixe, 56 gramas de cocaína, quatro balanças de precisão, dois sacos com pacotes, um celular, um termômetro, uma sacola e R$ 408,00.

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A mulher e os materiais foram levados à Delegacia de Polícia de Caxias do Sul, onde a ocorrência foi registrada.



