Inspirada em projeto de delegada da Serra, lei estadual prevê aulas de defesa pessoal para vítimas de violência doméstica

Proposta repercutiu após a criação, em 2021, e se transformou em lei, sancionada pelo Eduardo Leite. Marco Favero / Agencia RBS

Inquieta com os casos crescentes de violência doméstica na pandemia, a delegada Raquel Peixoto decidiu agir. Em 2021, criou um projeto para ensinar aulas de defesa pessoal para mulheres, em Novo Hamburgo. A proposta cresceu, repercutiu bem nas cidades vizinhas e inspirou uma lei, sancionada pelo governador Eduardo Leite no começo deste mês. Atualmente, Raquel é titular da 1ª Delegacia de Polícia de Bento Gonçalves.

— Eu sempre fui muito de circular dentro da delegacia. Eu ia no registro, conversava um pouquinho com as vítimas e elas me diziam "a gente não quer só um papel (medida protetiva). A gente quer aprender a se defender. Ou me dão uma arma ou me dão um meio de defesa". Foi, então, que eu percebi que poderia fazer algo e comecei a conversar com os policiais e com as academias — relembra a delegada.

O projeto Elas por Elas, criado na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Novo Hamburgo, tinha um intuito claro: ensinar técnicas de defesa pessoal para mulheres vítimas de violência doméstica sem colocá-las em risco:

— Sempre falávamos que é uma técnica de defesa, de imobilização e fortalecimento para que elas conseguissem sair da situação e buscassem ajuda. Não era para que ficassem brigando o tempo todo com o agressor — ressalta Raquel.

Delegada Raquel Peixoto. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Com a ajuda da rede de proteção do município, a iniciativa se expandiu, treinou e formou dezenas de vítimas de violência doméstica nos últimos anos. Raquel deixou a delegacia em 2023, quando retornou para a Serra, mas conta que ainda hoje recebe relatos de mulheres que tiveram a vida transformada pela iniciativa.

— Aconteceu uma coisa maravilhosa que foi o fato de elas começarem a se identificar umas com as outras, ouvirem as histórias de quem conseguiu vencer o ciclo de violência e começaram a formar grupos, trocar telefones. Hoje, eu até me emociono porque, com a lei, recebi relatos das meninas da primeira turma, que ainda mantêm contato, essa rede de proteção criada por elas mesmas — comenta a delegada.

A lei

Sancionada pelo governador Eduardo Leite no dia 7 de maio, a lei cria o chamado Programa de Defesa Pessoal para Mulheres RS por Elas. A intenção é de ensinar práticas e técnicas de defesa pessoal, incluindo diferentes tipos de artes marciais para vítimas de violência doméstica.

O texto sancionado prevê que o programa inclua aulas regulares e itinerantes, palestras, workshops, seminários e atividades similares. O público-alvo são as vítimas atendidas por Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher e por outros órgãos de acolhimento.

Ainda conforme a lei, as aulas poderão ser ministradas por integrantes das polícias Civil, Militar, Guarda Municipal, além de professores ou profissionais de artes marciais com curso técnico em defesa pessoal.

O projeto de lei, de autoria do deputado Gaúcho da Geral (PP), foi aprovado por unanimidade no dia 28 de abril, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

— É uma lei que protege, fortalece e pode salvar vidas — afirmou o deputado, após a aprovação.

O governo gaúcho ainda não detalhou quando e como o programa será colocado em prática.







































