Polícia

Segurança para elas
Notícia

Inspirada em projeto de delegada da Serra, lei estadual prevê aulas de defesa pessoal para vítimas de violência doméstica

Programa irá incluir treinamentos regulares e itinerantes, bem como palestras, workshops e seminários gratuitamente para mulheres com medida protetiva ou em atendimento pela rede de enfrentamento

Alana Fernandes

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