Homem que havia desaparecido é encontrado morto com ferimento na cabeça em Veranópolis

A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 42 anos em Veranópolis. O corpo foi localizado no começo da noite de quarta-feira (13) na casa em que ele morava, no bairro Santa Lúcia, conforme a Brigada Militar. A vítima, identificada como Marco Antônio de Morais, apresentava um ferimento na cabeça.

De acordo com o delegado Tiago Baldin, um familiar informou à polícia que não conseguia contato com o homem há dois dias. Ele também não havia comparecido ao trabalho. Diante da situação, a equipe se deslocou à moradia e encontrou o corpo de Morais.

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Ainda conforme o delegado, a tese de latrocínio (roubo com morte) é descartada neste primeiro momento.

— Tudo leva a crer que não foi um roubo, pois havia valores expressivos em dinheiro, havia um carro, uma motocicleta, outros pertences pessoais de valor e nada foi levado — explica.