Homem é morto a tiros no bairro Serrano, em Caxias do Sul

Um homem de 49 anos, identificado como José Jacir Gabriel, foi morto a tiros no bairro Serrano, em Caxias do Sul, na noite deste domingo (24). Segundo a Polícia Civil, o caso será investigado como latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte.

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Conforme a Brigada Militar, o homem estava acompanhado de uma mulher de 49 anos quando ambos foram abordados pelos suspeitos do crime em uma motocicleta. Eles dispararam contra a vítima, que morreu no local. A mulher não se feriu. O veículo utilizado foi abandonado após o crime.

Apesar de não ter sido roubado nada da vítima, o delegado da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), Luciano Righês Pereira, explicou que o caso será investigado como latrocínio devido ao relato das testemunhas, que ouviram o crime ser anunciado como assalto. As investigações ainda estão em andamento.



