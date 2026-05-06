Homem é morto a tiros no bairro Porcínio, em Vacaria

Um homem de 45 anos, identificado como Alessandro Barbosa Souza, foi morto a tiros no início da noite desta terça-feira (5) em Vacaria. O crime ocorreu por volta das 19h, na Travessa Ramiro Barcelos, no bairro Porcínio.

De acordo com o delegado Gustavo Costa do Amaral, a vítima foi executada com diversos disparos de arma de fogo. As circunstâncias do homicídio estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira (HNSO). Ele apresentava múltiplas perfurações provocadas por tiros na cabeça, no tórax e nos membros superiores.

Durante o atendimento da ocorrência, foram encontrados e recolhidos seis estojos de munição calibre 9 milímetros.

Conforme a polícia, o autor do crime se aproximou a pé. Ao passar pela vítima, retirou uma pistola de dentro de uma sacola e efetuou diversos disparos a curta distância.