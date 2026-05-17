Homem é encontrado morto em residência no bairro Fátima, em Caxias do Sul

Um homem de 31 anos, identificado pela Polícia Civil como Jhony da Silva Rocha, foi encontrado morto na manhã deste domingo (17) no bairro Fátima, em Caxias do Sul.
A vítima foi localizada por familiares na casa onde morava. Tinha ferimentos de faca na região das costelas.
A Polícia Civil, que foi acionada por volta do meio-dia, acredita que a morte provavelmente tenha ocorrido de madrugada. O caso é investigado como homicídio.
Rocha será sepultado na capela mortuária do bairro Nossa Senhora de Fátima. O sepultamento está marcado para as 14h desta segunda-feira (18) no Cemitério Público Municipal.