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Grupo de proteção animal protesta em frente ao Fórum por condenação de acusado de torturar gatos em 2023 em Caxias

A denúncia indica que os gatos eram mantidos presos com fios, cordas e correntes. O homem chegou a ser preso em flagrante, foi solto e passou a ameaçar testemunhas com imagens e sons dos animais em sofrimento 

Pedro Zanrosso

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