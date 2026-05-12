Funcionário da prefeitura de Canela e advogada são alvos de operação por suspeita de causar prejuízo superior a R$ 1,4 milhão ao município

A Polícia Civil cumpriu quatro mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (12) em endereços profissionais e residenciais de um casal suspeito de cometer crimes contra a administração pública e o sistema tributário de Canela. Os alvos são um fiscal de tributos concursado da prefeitura e uma advogada que, conforme as investigações, teriam causado um prejuízo superior a R$ 1,4 milhão aos cofres públicos.

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Segundo a corporação, os suspeitos teriam manipulado procedimentos tributários de forma coordenada com o objetivo de beneficiar interesses particulares e clientes do escritório de advocacia mantido pelo casal. Os nomes dos dois, que moram em Gramado, não foram divulgados.

A operação contou com a participação de 15 policiais civis e apreendeu documentos e eletrônicos. A Justiça determinou a suspensão do exercício do cargo do investigado vinculado à fiscalização tributária municipal. A deliberação também o proíbe de acessar as dependências da Secretaria da Fazenda de Canela e de contatar testemunhas e servidores ligados aos fatos.

A polícia aponta para indícios de redução irregular de tributos municipais, como IPTU, manipulação de avaliações imobiliárias, concessão indevida de benefícios fiscais, estornos tributários sem respaldo legal e desaparecimento de processos administrativos.

A investigação tem apoio da prefeitura de Canela. De acordo com a Polícia Civil, a Procuradoria-Geral e a Divisão de Controle Interno auxiliaram na identificação das irregularidades e compartilhamento de informações. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção Canela Gramado também acompanhou as buscas desta terça.

De acordo com o delegado Vladimir Medeiros, a investigação segue com a análise do material apreendido e a coleta de depoimentos. Ele prevê para os próximos dias a conclusão do inquérito contendo os indiciamentos. Não há outros envolvidos além do casal, que está em liberdade.

— A investigação identificou fortes indícios de utilização da estrutura pública para favorecimentos tributários indevidos e obtenção de vantagens econômicas particulares, razão pela qual as medidas executadas nesta manhã são fundamentais para preservação das provas e continuidade das apurações — afirma.

O que diz a prefeitura de Canela

Por meio de nota, a prefeitura de Canela afirma que a apuração policial teve origem a partir de comunicação realizada pelo próprio Executivo.

Sem citar o nome do servidor, a administração detalha que, em decorrência de processo administrativo instaurado anteriormente, já havia determinado seu afastamento do cargo de inspetor de Tributos Municipais. Entretanto, o funcionário, concursado há 10 anos, estava fora do trabalho desde dezembro, em licença saúde que termina no dia 31 de maio.