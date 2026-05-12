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Funcionário da prefeitura de Canela e advogada são alvos de operação por suspeita de causar prejuízo superior a R$ 1,4 milhão ao município

Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços do casal nesta terça-feira. Investigação aponta indícios de manipulação de procedimentos tributários para beneficiar escritório de advocacia próprio

Luca Roth

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