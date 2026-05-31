Polícia

Segurança
Notícia

Delegacia de atendimento à mulher de Caxias do Sul terá o horário ampliado em duas horas

Medida passa a valer nesta segunda-feira (1º). Objetivo é facilitar o acesso para orientações e registros de ocorrência, com o fechamento da unidade às 20h

Alana Fernandes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS