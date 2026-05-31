Delegacia de atendimento à mulher de Caxias do Sul terá o horário ampliado em duas horas

A Deam funciona na Rua Dr. Montaury, 1.387, 1º andar, Centro. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Caxias do Sul terá o horário ampliado em duas horas no período noturno. A mudança passa a valer a partir desta segunda-feira (1º).

O atendimento será das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 20h — anteriormente, o fechamento da delegacia ocorria às 18h. Segundo o delegado regional da Polícia Civil na Serra, Augusto Cavalheiro Neto, a Deam de Caxias foi inserida em um programa que contempla as maiores cidades do Rio Grande do Sul.

— O objetivo é de ampliar, cada vez mais, a política de acolhimento das mulheres vítimas de violência doméstica. Assim, elas podem denunciar estes casos, o estado pode intervir e proteger estas mulheres, evitando os feminicídios e cessando as situações violentas que elas e as famílias estão expostas — sinaliza.

A intenção é de facilitar o acesso das vítimas que, muitas vezes, não conseguem buscar a delegacia para orientação ou registro de ocorrência no horário comercial. A unidade caxiense é a única da Serra que terá o atendimento ampliado neste momento.

Serviço

O quê: ampliação do horário de funcionamento da Deam de Caxias do Sul.

ampliação do horário de funcionamento da Deam de Caxias do Sul. Quando: a partir desta segunda-feira (1º).

a partir desta segunda-feira (1º). Novo horário: das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 20h.

das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 20h. Endereço: Rua Dr. Montaury, 1.387, 1º andar, Centro.