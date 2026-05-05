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Condutor é investigado por atropelar e matar caminhoneiro na BR-470, em Carlos Barbosa

Homem de 44 anos estaria conduzindo caminhão em direção ao município quando teria atropelado vítima, que estaria atravessando a via após ter pedido informações. Suspeito não teria prestado socorro

Bruno Tomé

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