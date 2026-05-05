Condutor é investigado por atropelar e matar caminhoneiro na BR-470, em Carlos Barbosa

A morte do caminhoneiro Aparecido Donizete Alves Inacio, 61 anos, é investigada pela Polícia Civil. Natural de Goiás, ele foi atropelado na última quinta-feira (29) em trecho da BR-470, em Carlos Barbosa. O homem chegou a ser encaminhado para um hospital do município, mas a morte foi confirmada no mesmo dia.

O suspeito é um homem de 44 anos, morador de Garibaldi, que dirigia um caminhão Mercedes-Benz no sentido a Carlos Barbosa. Após o acidente, o suspeito teria fugido do local. O investigado foi identificado depois pela Polícia Civil.

Conforme o delegado regional Augusto Cavalheiro Neto, foi solicitada uma perícia mecânica no caminhão. O inquérito tem prazo de 30 dias para ser concluído.

No momento, o suspeito aguarda a investigação em liberdade.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, Inacio estaria atravessando a rodovia, após ter pedido informações, quando teria sido atropelado. Ele tentava voltar para o próprio caminhão.