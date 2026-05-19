Com possível manipulação de resultados, concurso do Samae, de Caxias do Sul, é investigado

Operação da Polícia Civil em Caxias do Sul. Polícia Civil / Divulgação

Uma operação deflagrada na manhã desta terça-feira (19) investiga possíveis irregularidades em um concurso público promovido por uma autarquia de Caxias do Sul. O certame foi promovido pelo Samae e realizado no ano passado.

De acordo com a comunicação da autarquia, uma denúncia de possível fraude envolvendo um dos aprovados no concurso público foi recebida em dezembro do ano passado e imediatamente repassada à polícia. A autarquia afirma que o suposto envolvido não faz parte do quadro de servidores.

As autoridades confirmaram que informações que deram início à investigação partiram do Samae.

De acordo com a 1ª Delegacia de Polícia Distrital, que coordena as investigações, o inquérito apura suspeitas de fraude, eventual manipulação de resultados, além de possíveis crimes relacionados, como ameaça, extorsão e falsidade ideológica. Os alvos seriam pessoas ligadas à empresa que organizou o concurso, a Legalle Concursos, conforme edital e comunicado na época pelo Samae.

Conforme a investigação, existem indícios de que os suspeitos teriam prometido favorecimento ao candidato mediante influência no processo seletivo. A investigação também apura possível alteração indevida de resultados e manipulação relacionada à aplicação das provas.

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça. As ações ocorreram no bairro Exposição, incluindo sede empresarial ligada aos suspeitos, e no bairro Vila Verde.

No mesmo inquérito, a Polícia Civil investiga denúncias de intimidações e ameaças ocorridas após desentendimentos entre os próprios envolvidos. Conforme a polícia, os suspeitos teriam feito o envio de denúncias falsas com o objetivo de dificultar as investigações e afastar responsabilidades.

De acordo com os policiais, durante a apuração foram reunidos documentos, registros e conversas que reforçam os indícios já existentes no inquérito.

O concurso

O certame foi publicado em outubro de 2024, com a realização da prova objetiva em janeiro do ano seguinte e homologação da classificação final em abril. Conforme o edital, eram 16 vagas abertas, mais cadastro reserva. Os salários variavam entre R$ 2.991,05 e R$ 10.566,81.

As vagas abertas na época foram para analista fiscal, agente comercial, biólogo, eletromecânico, geólogo, eletricista, instalador hidráulico, leiturista, técnico em agrimensura, técnico em contabilidade, técnico nível médio na área de química e técnico de nível médio na área de saneamento. Já o cadastro reserva foi para os cargos de administrador, analista de sistemas, analista de suporte, contador, engenheiro químico e operador de estação de tratamento de água e esgoto.

A polícia não detalha qual dos cargos é alvo da investigação.

O que diz o Samae

Em nota, o Samae informa que recebeu a denúncia e repassou às autoridades.

"O Samae informa que, em dezembro do ano passado (2025), recebeu uma denúncia de uma possível fraude envolvendo um aprovado em concurso público realizado em 2024. Imediatamente, a autarquia comunicou a Polícia Civil, que deflagrou a investigação. O suposto envolvido não faz parte do quadro de servidores da autarquia".