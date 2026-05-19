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Com possível manipulação de resultados, concurso do Samae, de Caxias do Sul, é investigado

De acordo com a 1ª Delegacia de Polícia Distrital, mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta terça-feira nos bairros Exposição e Vila Verde

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