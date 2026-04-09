Vídeo mostra momento em que carro atravessa a BR-116 após mulher ser baleada enquanto dirigia em Caxias do Sul

A câmera de segurança de uma revenda de automóveis flagrou o momento em que o carro conduzido por uma mulher de 50 anos, vítima de tentativa de feminicídio, cruza a BR-116 após ser baleada enquanto dirigia em Caxias do Sul.



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Nas imagens é possível observar quando a BMW X1 que trafegava no sentido Centro-Ana Rech atravessa faixa e bate em um Fiat Argo. Foi no km 148, no trecho conhecido como Curva da Zona.

Nenhum dos ocupantes do outro carro se feriram. Um dos disparos atravessou o encosto do banco do motorista e o vidro de trás da BWM. A mulher baleada foi encaminhada ao Hospital Geral e, conforme informações do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), não corre risco de morte.

O crime aconteceu por volta de 10h15min, na BR-116, na altura do bairro Sagrada Família. O suspeito da tentativa de feminicídio, um homem de 57 anos e ex-companheiro da vítima, foi encontrado morto no início da tarde na localidade de Juá, próximo ao Apanhador, em São Francisco de Paula.







