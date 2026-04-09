Polícia

Tentativa de feminicídio
Notícia

Vídeo mostra momento em que carro atravessa a BR-116 após mulher ser baleada enquanto dirigia em Caxias do Sul

Depois de ser atingida, vítima de 50 anos colidiu contra um automóvel no sentido contrário. Ela foi encaminhada ao hospital e não corre risco de morte

Gabriela Alves

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