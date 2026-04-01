Vereador de Farroupilha é preso preventivamente por violência doméstica e ameaças 

O vereador de Farroupilha Maurício Bellaver (PL) foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira (1º) por ser investigado de cometer violência doméstica e descumprir medidas protetivas. O cumprimento do mandato foi representado pelo Ministério Público (MP) após comunicação e alinhamento de ações com a Polícia Civil.

Conforme informações da Polícia Civil, a investigação teve início após registro de ocorrência no dia 13 de março. Conforme relato da vítima, Bellaver teria ido até a residência de familiares e, ao chegar no local, teria jogado o carro em direção ao sogro, que quase foi atropelado.

Em seguida, o homem teria descido do veículo e exibido uma arma de fogo. Ele teria saído do local com a filha do casal, de três anos. Ainda segundo a vítima, a pistola teria sido adquirida recentemente pelo vereador e não possuiria registro. Neste dia, a Brigada Militar realizou buscas pelo vereador para realizar a prisão em flagrante, porém ele não foi localizado.

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A Polícia Civil instaurou inquérito e foram deferidas medidas protetivas de urgência; Bellaver foi intimado. Durante as investigações, também foi cumprido mandado de busca, mas nenhum armamento foi localizado até o momento.

Apesar disso, conforme relato da vítima em novo registro de ocorrência no dia 30 de março, o parlamentar teria descumprido as medidas impostas, mantendo contato indevido, encaminhando mensagens e enviando vídeo em que praticava autolesão, além de ter cortado os pneus do veículo da vítima.

Também foi registrada ocorrência envolvendo ameaça contra uma mulher, ex-funcionária de Bellaver, que relatou ter recebido mensagens intimidatórias, em circunstâncias relacionadas ao contexto dos fatos apurados.

Com o cumprimento do mandado, o vereador foi preso e será encaminhado ao Presídio Regional de Caxias do Sul.

O que diz o vereador

A assessoria do vereador foi contatada para contraponto, mas até a publicação desta reportagem não havia retornado. O espaço segue aberto para manifestações.

O que diz a Câmara

Em nota, a Câmara de Vereadores de Farroupilha manifestou solidariedade aos envolvidos e destacou que vão colaborar com a Justiça no que for necessário. Confira abaixo:

"A Câmara de Vereadores, por meio de seu presidente, vereador Davi André de Almeida, vem a público manifestar-se acerca do fato envolvendo o vereador desta Casa, Maurício Bellaver.

O Poder Legislativo tomou conhecimento da ocorrência policial que resultou na prisão do referido vereador no final da manhã desta quarta-feira, por meio da Polícia Civil.

A Câmara lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com todos os envolvidos.

A instituição seguirá acompanhando o caso junto às autoridades competentes e permanecerá à disposição para colaborar com a Justiça no que for necessário".

O que diz a prefeitura