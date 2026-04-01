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Vereador de Farroupilha é preso preventivamente por violência doméstica e ameaças 

A prisão de Maurício Bellaver (PL) ocorreu na manhã desta quarta-feira após descumprimento de medidas protetivas e novas denúncias envolvendo ameaças contra familiares da vítima e ex-funcionária 

Renata Oliveira Silva

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