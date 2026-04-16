Veranópolis registra segundo homicídio em 24 horas

Um homem, identificado como Emerson Fernandes dos Reis, de 35 anos, foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (16) em Veranópolis. Esse já é o segundo homicídio registrado na cidade nas últimas 24 horas.

Segundo o delegado da Polícia Civil Tiago Baldin, o crime aconteceu no bairro Santo Antônio e pode estar relacionado ao homicídio da manhã desta quarta-feira (15), na área central.

— As duas vítimas tinham envolvimento, eram da mesma facção. Então, possivelmente, uma disputa interna. Ainda não sabemos — explicou Baldin.

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A Brigada Militar também atendeu a ocorrência. As circunstâncias do crime ainda serão investigadas.