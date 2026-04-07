Três municípios da Serra são contemplados em programa de videomonitoramento avançado; saiba como funcionará

Na foto, um modelo de câmera utilizado em Porto Alegre. SSP/RS / Divulgação

Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Farroupilha são os três municípios da Serra gaúcha contemplados com o programa RS Atento, lançado pelo governo do RS na última semana. O programa é voltado à integração de tecnologias de monitoramento e cercamento eletrônico que começará pelos 23 municípios que fazem parte do RS Seguro.

O programa combina inteligência artificial, sensores avançados e plataformas integradas, o que resulta em um sistema completo para vigilância, análise e tomada de decisão em tempo real.

O cronograma de implementação se inicia em maio, mas os três municípios da Serra serão contemplados no mês de julho (confira mais abaixo).

Cada uma das três cidades da região receberá um kit básico de monitoramento composto por 20 pontos de cercamento eletrônico, cinco de videomonitoramento com reconhecimento facial e dois com câmera bullet 360 destinadas ao monitoramento de eventos, áreas de grande circulação ou locais de interesse operacional temporário. Os locais de instalação não são informados por questão de segurança.

O sistema será capaz de integrar as câmeras públicas municipais com as privadas, fazer a leitura automática de placas com reconhecimento veicular por características, disparar alertas inteligentes em tempo real, além da integrar com uma base de dados nacional.

Entre os benefícios apontados pelo governo do RS estão o reconhecimento facial, a análise forense acelerada, com redução de vídeos por meio de inteligência artificial, análise de tráfego, sendo feita a detecção de padrões suspeitos e emissão de alertas e uma plataforma integrada de videomonitoramento, trânsito e inteligência.

Além da implantação do kit básico, está prevista para Caxias do Sul a estruturação de um espelhamento regional da central de monitoramento, com capacidade para apoiar os municípios da região vinculados ao comando local. Esse espelhamento regional deverá permitir visualização integrada, redundância operacional, apoio ao despacho e compartilhamento de informações de interesse de segurança pública, fortalecendo a coordenação regional das ações de monitoramento.

Cronograma de implementação

Maio

Alvorada

Cachoeirinha

Canoas

Esteio

Guaíba

Sapucaia do Sul

Junho

Capão da Canoa

Gravataí

Novo Hamburgo

Pelotas

Rio Grande

São Leopoldo

Tramandaí

Viamão

Julho

Bento Gonçalves

Caxias do Sul

Cruz Alta

Farroupilha

Ijuí

Lajeado

Passo Fundo

Porto Alegre

Santa Maria

Monitoramento nas escolas

O RS Atento também prevê a implementação da Política Integrada de Gestão do Ambiente Escolar (Pigae), inovação voltada à promoção de condições para o acolhimento, a permanência e a trajetória de sucesso dos estudantes nas instituições de ensino da rede estadual.

Na prática, a ação visa integrar diferentes dimensões da gestão escolar, com foco na segurança, na organização dos espaços, limpeza e conservação, além do monitoramento de acessos de equipes, estudantes e responsáveis no ambiente escolar. O investimento previsto para 2026 é de R$ 22 milhões.

No cronograma de implantação, as coordenadorias que atendem cidades da Serra, como a 4ª CRE, 16ª CRE e a 23º CRE estão inseridas no cronograma de "expansão regional", ainda sem prazo para início. Segundo a Secretaria Estadual da Educação, o programa vai ser implementado em todas as escolas das CREs.

1ª Etapa – Prioritárias:

721 escolas

94 municípios

Coordenadorias Regionais de Educação: 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 27ª

2ª Etapa – Expansão Regional:

936 escolas

249 municípios

Coordenadorias Regionais de Educação: 3ª, 4ª, 6ª, 8ª, 11ª, 12ª, 15ª, 16ª, 20ª, 21ª e 28ª

3ª Etapa – Universalização: