Polícia

RS Atento
Notícia

Três municípios da Serra são contemplados em programa de videomonitoramento avançado; saiba como funcionará

Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Farroupilha estão entre os beneficiados com a ação anunciada na última semana. A estimativa de investimento é de quase R$ 200 milhões até 2027 em todo o RS. Escolas da região também receberão câmeras

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS