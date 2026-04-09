Polícia

Bairro Sagrada Família
Notícia

Tentativa de feminicídio deixa mulher ferida em Caxias do Sul; suspeito é encontrado morto

Crime aconteceu na manhã desta quinta-feira na BR-116. Corpo do ex-companheiro foi achado pela polícia na localidade de Juá horas depois do crime

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS