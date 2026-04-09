Tentativa de feminicídio deixa mulher ferida em Caxias do Sul; suspeito é encontrado morto

Uma mulher de 49 anos foi atingida por tiros dentro do carro pelo ex-companheiro na manhã desta quinta-feira (9), em Caxias do Sul. O crime aconteceu por volta de 10h15min, na BR-116, na altura do bairro Sagrada Família. Foi no km 148, no trecho conhecido como Curva da Zona. O suspeito da tentativa de feminicídio, um homem de 57 anos, foi encontrado morto no início da tarde na localidade de Juá, próximo ao Apanhador, em São Francisco de Paula.
Segundo a polícia, ela seguia dirigindo uma BMW X1 no sentido Centro-Ana Rech e, com o susto do primeiro disparo, atravessou o carro pela faixa e bateu em um Fiat Argo. Ninguém que estava no outro carro se feriu. Um dos disparos atravessou o encosto do banco do motorista e o vidro de trás da BWM.
Segundo o tenente-coronel Márcio Borba Fernandes, comandante do do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), a arma utilizada foi apreendida dentro do carro onde eles estavam. A vítima foi levada ao Hospital Geral e, conforme a corporação, não corre risco de morte.
Conforme a PRF, o suspeito tem histórico de violência.