Suspeito por estupro de criança é preso em Vacaria

Um homem de 54 anos foi preso nesta quinta-feira (23) em Vacaria como suspeito de estuprar uma criança de 12 anos. O investigado foi localizado em Coxilha Grande, no interior de Vacaria.

De acordo com a Polícia Civil de Vacaria, o crime teria acontecido em fevereiro. A criança seria sobrinha da ex-companheira do suspeito.