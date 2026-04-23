Suspeito por estupro de criança é preso em Vacaria

Um homem de 54 anos foi preso nesta quinta-feira (23) em Vacaria como suspeito de estuprar uma criança de 12 anos. O investigado foi localizado em Coxilha Grande, no interior de Vacaria.
De acordo com a Polícia Civil de Vacaria, o crime teria acontecido em fevereiro. A criança seria sobrinha da ex-companheira do suspeito.
Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), que realizaram a prisão, apreenderam também objetos para coleta de material genético. Segundo a polícia, é aguardada vaga no sistema prisional para encaminhar o suspeito.