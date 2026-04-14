Suspeito de tráfico joga moto contra viaturas em tentativa de fuga em Bento Gonçalves

Um homem de 19 anos foi preso pela Guarda Municipal de Bento Gonçalves nesta terça-feira (14) por suspeita de tráfico de drogas. Durante a fuga, o suspeito jogou a motocicleta que pilotava contra as viaturas dos agentes públicos.

A abordagem foi feita no bairro Fátima. Os agentes identificaram que a moto seria utilizada para a tele-entrega de drogas. Primeiro, o suspeito não obedeceu a ordem para parar e iniciou a fuga.

O homem tentou trafegar pela calçada e, em determinado momento, jogou a moto contra as viaturas. O suspeito caiu e, antes de ser detido, jogou um objeto em um lago próximo ao local.