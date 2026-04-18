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Suspeito de envolvimento em assassinato em Veranópolis é preso

Brigada Militar localizou homem de 18 anos com pistola na noite desta sexta-feira. Emerson Fernandes dos Reis foi morto a tiros na quinta

Luca Roth

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