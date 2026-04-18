Suspeito de envolvimento em assassinato em Veranópolis é preso

Um segundo homem, de 24 anos, foi detido por tráfico de drogas. Brigada Militar / Divulgação

Um homem de 18 anos foi preso na noite desta sexta-feira (17), em Veranópolis, por suspeita de envolvimento no assassinato de Emerson Fernandes dos Reis, 35, ocorrido na quinta (16). O homicídio foi no bairro Santo Antônio e marcou o segundo crime deste tipo em 24 horas, no município.

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O suspeito foi capturado por equipes da Brigada Militar (BM), coordenadas pelo batalhão de choque, no bairro Palugana. Durante a abordagem, foi apreendida uma pistola calibre 9 milímetros, com 12 munições.

Além disso, um segundo homem, de 24 anos, foi detido por tráfico de drogas, com 26 porções de cocaína e 88 porções de crack. Segundo a polícia, não foi possível confirmar a participação dele no homicídio.