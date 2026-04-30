Suspeita de ter aliciado jovem da Argentina é presa por tráfico de pessoas em Caxias do Sul 

Uma mulher de 34 anos foi presa pela Brigada Militar por suspeita de tráfico de pessoas. A ação aconteceu na manhã de quinta-feira (30), na localidade de Fazenda Souza, no interior de Caxias do Sul. O espaço específico em que a prisão ocorreu não foi informada.

Segundo a polícia, o caso veio à tona por meio de denúncias. Ao chegar no local, os agentes encontraram uma jovem de 18 anos, natural da Argentina.

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Ela relatou que veio ao Brasil pela promessa de trabalho, contudo quando chegou no país teria sido induzida à exploração sexual. A polícia constatou que a jovem estava em situação de vulnerabilidade.

Diante disso, a suspeita de ter cometido o tráfico de pessoas foi identificada e presa no local.







