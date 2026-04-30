Suspeita de ter aliciado jovem da Argentina é presa por tráfico de pessoas em Caxias do Sul 

Uma mulher de 34 anos foi presa pela Brigada Militar por suspeita de tráfico de pessoas. A ação aconteceu na manhã de quinta-feira (30), na localidade de Fazenda Souza, no interior de Caxias do Sul. O espaço específico em que a prisão ocorreu não foi informada.
Segundo a polícia, o caso veio à tona por meio de denúncias. Ao chegar no local, os agentes encontraram uma jovem de 18 anos, natural da Argentina.
Ela relatou que veio ao Brasil pela promessa de trabalho, contudo quando chegou no país teria sido induzida à exploração sexual. A polícia constatou que a jovem estava em situação de vulnerabilidade.
Diante disso, a suspeita de ter cometido o tráfico de pessoas foi identificada e presa no local.