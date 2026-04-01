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“Só tem um plano para Caxias que é a conclusão do presídio”, diz secretário do Sistema Penal sobre pedido da Justiça para a redução da população carcerária

Com 50% da obra concluída, Jorge Pozzobon espera solucionar o problema de presos mantidos em delegacias e viaturas com a abertura das 1.650 vagas previstas para dezembro na localidade do Apanhador

Pedro Zanrosso

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