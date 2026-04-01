“Só tem um plano para Caxias que é a conclusão do presídio”, diz secretário do Sistema Penal sobre pedido da Justiça para a redução da população carcerária

Diante da proibição da Justiça de novos ingressos nos presídios da maior cidade da Serra, o plano da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo é aguardar a conclusão das obras da nova Penitenciária Estadual de Caxias do Sul (Pecs II e Pecs III), na localidade do Apanhador.
Na semana passada, quando proibiu novos ingressos ao Presídio Regional, antiga PICS, a Justiça determinou também que a Polícia Penal apresentasse, em até 30 dias, um plano detalhado para reduzir a população carcerária, com cronograma de transferências e medidas concretas para adequação aos limites fixados.
De acordo com o secretário Jorge Pozzobon, as informações foram encaminhadas em reunião com as juízas titulares da 1ª e 2ª Varas de Execução Criminal Regional de Caxias do Sul. No entanto, a inauguração da estrutura, que está com 50% das obras concluídas, deverá solucionar o problema:
— Que plano poderia ter, se no ano passado a população carcerária aumentou 14%? Só tem um plano para Caxias que é a conclusão do presídio. Com mais vagas vamos, sim, definir esse problema crônico. Foi pedida uma série de informações que foram encaminhadas, mas queremos a sensibilidade nesse momento de entender o reflexo de presos nas delegacias levados para Porto Alegre, onde também não tem vagas.
O prazo de inauguração do novo estabelecimento prisional, que já tem as galerias prontas, está mantido para dezembro. A construção é executada pela empresa Verdi Sistemas Construtivos, de Ivoti. A área construída total é de 25,3 mil metros quadrados, divididos em dois prédios, com 117 celas em cada um deles. A capacidade será de 1.650 vagas masculinas, e o investimento é estimado em R$ 261,9 milhões.
— Em um passado não muito distante tínhamos mais de 200 presos em delegacias e viaturas. Respeitamos a decisão delas (das juízas), mas é um problema que se reflete em todo sistema de segurança pública. Em Caxias, o novo presídio é nosso compromisso e que está sendo honrado — completa.