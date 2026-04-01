“Só tem um plano para Caxias que é a conclusão do presídio”, diz secretário do Sistema Penal sobre pedido da Justiça para a redução da população carcerária

Nova casa prisional está em construção na localidade do Apanhador. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Diante da proibição da Justiça de novos ingressos nos presídios da maior cidade da Serra, o plano da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo é aguardar a conclusão das obras da nova Penitenciária Estadual de Caxias do Sul (Pecs II e Pecs III), na localidade do Apanhador.

Na semana passada, quando proibiu novos ingressos ao Presídio Regional, antiga PICS, a Justiça determinou também que a Polícia Penal apresentasse, em até 30 dias, um plano detalhado para reduzir a população carcerária, com cronograma de transferências e medidas concretas para adequação aos limites fixados.

Leia Mais Quatro presos por golpe do bilhete são mantidos em viatura na delegacia de Vacaria por conta da superlotação de presídios

De acordo com o secretário Jorge Pozzobon, as informações foram encaminhadas em reunião com as juízas titulares da 1ª e 2ª Varas de Execução Criminal Regional de Caxias do Sul. No entanto, a inauguração da estrutura, que está com 50% das obras concluídas, deverá solucionar o problema:

— Que plano poderia ter, se no ano passado a população carcerária aumentou 14%? Só tem um plano para Caxias que é a conclusão do presídio. Com mais vagas vamos, sim, definir esse problema crônico. Foi pedida uma série de informações que foram encaminhadas, mas queremos a sensibilidade nesse momento de entender o reflexo de presos nas delegacias levados para Porto Alegre, onde também não tem vagas.

O prazo de inauguração do novo estabelecimento prisional, que já tem as galerias prontas, está mantido para dezembro. A construção é executada pela empresa Verdi Sistemas Construtivos, de Ivoti. A área construída total é de 25,3 mil metros quadrados, divididos em dois prédios, com 117 celas em cada um deles. A capacidade será de 1.650 vagas masculinas, e o investimento é estimado em R$ 261,9 milhões.