Saiba onde ficam os corpos de vítimas de mortes violentas em Caxias do Sul

Atualmente são seis gavetas no necrotério. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Recentemente, o Instituto-Geral de Perícias (IGP) de Caxias do Sul fez uma campanha para buscar os familiares de três homens que morreram nos últimos meses e que estavam com os corpos sendo mantidos no Posto Médico-Legal (PML). Depois de uma semana de procura, os parentes foram localizados e Giovane Bones foi sepultado em Caxias do Sul, enquanto Marciano Souza de Oliveira foi para Três Coroas e Matheus Cabral, para São Luíz Gonzaga.

A busca foi necessária porque, atualmente, o IGP na Serra conta com somente seis gavetas, que normalmente estão preenchidas, já que todas as vítimas de mortes violentas, como homicídios, acidentes de trânsito e suicídios, ficam no necrotério até identificação e retirada por parte dos familiares, segundo Airton Carlos Kraemer, coordenador do IGP na Serra.

O IGP atende a 35 cidades na região. Além do Posto Médico Legal (PML) em Caxias, a cidade também conta com outros atendimentos, como Centro de Referência de Atendimento à Infância (Crai) e o posto de criminalística. Outras cidades da região também têm unidades, como PML em Bento Gonçalves e Vacaria, e outro Crai em Bento.

A identificação de um corpo, sempre mantido a uma temperatura que varia entre -3ºC e -5ºC, pode ser feita de três formas. A primeira, por meio de comparação de impressões digitais, o método mais rápido e simples, segundo Kraemer. As outras duas opções utilizadas são por meio da odontologia legal, com extração de dentes, ou DNA, em comparação com parentes.

No ano passado, o IGP recebeu um aparelho de raio-x corporal para melhorar a análise das causas das mortes. Em casos de corpos carbonizados, o equipamento consegue monitorar, por exemplo, se também há perfurações causadas por disparos de arma de fogo.

Aparelho de raio-x corporal recebido pelo IGP no ano passado. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— Sempre tentamos agilizar as perícias, a questão é que os métodos empregados demandam um certo tempo para fazer a preparação para fazer amostras de pele e dissecação, por exemplo. O prazo legal que temos para as perícias é de 10 dias, mas algumas, quando a identificação é mais demorada, pode levar até três meses — explica o coordenador do IGP.

Kraemer diz que não há um prazo definido para que os corpos fiquem no IGP. Porém, em casos de lotação máxima e que não haja identificação da vítima ou retirada por parte da família, eles são encaminhados aos cemitérios públicos da cidade para sepultamento.

Atualmente, dois corpos estão no necrotério. Um deles é de uma mulher que morreu carbonizada no início do ano no bairro Esplanada. Conforme Kraemer, é aguardado o resultado do exame de DNA para confirmação da identidade da vítima. Já o outro foi localizado entre fevereiro e março na Linha Temerária, em Nova Petrópolis, às margens do Rio Caí. Este caso, inclusive, tem sido um quebra-cabeças para o instituto:

— Suspeitamos que seja remanescente da enchente de 2024, porque estava em estado de mumificação, muito bem preservado, isso é característica de que ficou armazenado em ambiente seco e quente, normalmente às margens do rio. Estamos tentando processar o DNA do corpo no banco no perfil genético de pessoas desaparecidas.

A estrutura

A sede do IGP na Serra fica na Rua Ernesto Graziotin, no bairro Petrópolis, aos fundos do Bloco S da Universidade de Caxias do Sul (UCS). O local conta com sala para exames médicos como corpo de delito, sede administrativa, sala dos peritos, entre outros. Kraemer revela que já há conversas com a UCS para ocupação, também, do antigo bloco 31 futuramente.

Airton Carlos Kraemer é o coordenador do IGP na Serra Neimar De Cesero / Agencia RBS