Polícia

IGP
Notícia

Saiba onde ficam os corpos de vítimas de mortes violentas em Caxias do Sul

Nos últimos dias, o Instituto-Geral de Perícias fez campanha para encontrar familiares de três pessoas. Atualmente, dois cadáveres aguardam exames para serem identificados. Local conta com seis gavetas com temperaturas entre -3ºC e -5ºC

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS