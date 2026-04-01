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Quatro presos por golpe do bilhete são mantidos em viatura na delegacia de Vacaria por conta da superlotação de presídios

No início da manhã desta quarta-feira, as quatro celas disponíveis já estavam preenchidas por homens que aguardam vagas no sistema prisional

Pedro Zanrosso

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