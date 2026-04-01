Quatro presos por golpe do bilhete são mantidos em viatura na delegacia de Vacaria por conta da superlotação de presídios

Por conta da superlotação dos presídios e da proibição da entrada de novos detentos nos presídio de Caxias do Sul, Vacaria enfrenta, na manhã desta quarta-feira (1º), situação semelhante a que a maior cidade da Serra presenciou na terça (31).

No início desta manhã, as quatro celas disponíveis na delegacia de Vacaria já estavam ocupadas por quatro homens. Por volta das 10h, a Polícia Civil prendeu outros quatro suspeitos de aplicarem o golpe do bilhete no centro da cidade. Com a delegacia lotada, eles aguardam por vagas no sistema prisional em uma viatura no pátio da delegacia.

De acordo com o delegado titular Carlos Alberto Defaveri, as vagas em presídios já foram solicitadas e a Polícia Penal sinalizou que os presos serão encaminhados ainda nesta quarta-feira.

Caxias do Sul tem três presos em delegacia