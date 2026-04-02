Polícia investiga morte de adolescente envolvido em acidente de trânsito em Gramado

A Polícia Civil de Gramado investiga a morte de Bernardo Erlo da Silva, de 17 anos. O adolescente morreu nesta quarta-feira (1º), após se envolver em um acidente de trânsito no último domingo (29), no km 31 da RS-235.

Segundo o Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar (CPRv BM), o acidente envolveu uma motocicleta Honda CG. Bernardo estava na carona e o condutor seria outro adolescente, de 16 anos. Conforme o registro da ocorrência, a moto seguia no sentido Nova Petrópolis/Gramado, quando teria passado a realizar manobras irregulares e desobedecido a uma ordem de parada de uma guarnição da polícia que fazia o patrulhamento ostensivo na rodovia.

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A equipe da polícia seguiu acompanhando a moto por cerca de três quilômetros. Já na área urbana de Gramado, o condutor teria perdido o controle da direção e colidido lateralmente com uma viatura. Conforme a BM, os adolescentes não usavam capacete no momento do acidente.

De acordo com o capitão Melk Lima de Almeida, comandante do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária da Brigada Militar, o adolescente que era condutor da motocicleta foi atendido com lesões leves e posteriormente encaminhado à delegacia de polícia de Gramado, acompanhado da mãe, para registro da ocorrência. Já Bernardo foi encaminhado ao hospital de Gramado em estado grave. Ele chegou a ser transferido para um hospital de Caxias do Sul, onde morreu na quarta-feira.

Responsável pela investigação, a delegada Fernanda Aranha afirma que o inquérito tramita em segredo de Justiça por envolver menores de idade.

Bernardo será velado na Capela São Lourenço, a partir das 19h desta quinta-feira (2). O sepultamento ocorre no Cemitério Santo Antônio, na Linha Tapera, às 9h30min da sexta-feira (3).

Brigada Militar também apura o caso

Segundo o capitão Melk Lima de Almeida, diante das circunstâncias do caso, o Comando Rodoviário da Brigada Militar instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para esclarecer as circunstâncias do acidente. A investigação ocorre por meio de portaria e está em andamento.