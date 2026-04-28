Polícia investiga morte de adolescente após acidente em Bento Gonçalves

A 1ª Delegacia de Polícia de Bento Gonçalves investiga as circunstâncias da morte de um adolescente de 14 anos após um acidente de trânsito na segunda-feira (27). O jovem foi socorrido pelos bombeiros com sinais de traumatismo craniano. No hospital, contudo, foi constatado que o ferimento na cabeça foi provocado por arma de fogo.

A morte dele foi confirmada pelo Hospital Tacchini, por volta das 16h30min desta terça-feira (28). Segundo a delegada Raquel Peixoto, havia uma arma de pressão adaptada dentro do veículo. O objeto foi apreendido pela polícia e será encaminhado para a perícia.

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O acidente de trânsito teria sido registrado no Distrito de Tuiuty, no fim da tarde. Entretanto, o socorro dos bombeiros foi realizado em outro ponto, em um posto de combustível às margens da BR-470.

A delegada ainda não confirmou se colheu o depoimento de familiares nesta terça ou se pretende ouvi-los nos próximos dias.



