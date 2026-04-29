Polícia investiga como suposto feminicídio caso de casal encontrado morto em Caxias do Sul

Caso foi na Rua Antônio Cardoso Ignácio, no bairro Diamantino. Porthus Junior / Agencia RBS

O caso da mulher de 33 anos que foi morta a tiros no bairro Diamantino, em Caxias do Sul, nesta quarta-feira (29), será investigado como suposto feminicídio pela Polícia Civil. O suspeito do crime, o homem de 44 anos com quem ela mantinha um relacionamento amoroso, também morreu.

Como confirmado pela prefeitura de Caxias do Sul, o homem era um servidor público da Guarda Municipal (GM) — confira a nota, abaixo. Se confirmada, seria a primeira vítima de violência de gênero no município em 2026.

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De acordo com a Brigada Militar (BM), as vítimas foram localizadas feridas no interior de uma residência na Rua Antônio Cardoso Ignácio, depois de uma briga entre o casal. Elas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para atendimento hospitalar em estado grave, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

A titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Caxias, Thalita Andrich, afirma que a circunstância do crime é apurada. Perícias são aguardadas para confirmar os eventos que levaram às mortes e familiares também devem ser ouvidos.

— Agora vamos aguardar o resultado das perícias, ouvir eventuais testemunhas e familiares, tudo para apurar as circunstâncias do fato, possíveis motivações, e colher outros elementos relacionados ao mesmo — explicou a delegada.

Prefeitura lamenta mortes

"A Prefeitura de Caxias do Sul lamenta profundamente a morte de uma mulher de 33 anos e de um homem, de 44, servidor público da Guarda Municipal.