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Polícia investiga como suposto feminicídio caso de casal encontrado morto em Caxias do Sul

De acordo com Brigada Militar (BM), homem de 44 anos e mulher de 33 foram encontrados feridos no bairro Diamantino após uma briga entre eles. Se confirmada, seria a primeira ocorrência do ano do tipo no município 

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