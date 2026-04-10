Namorado de jovem desaparecida em Bento Gonçalves é condenado por homicídio

Hellen desapareceu em dezembro de 2023 Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

O Tribunal do Júri de Bento Gonçalves condenou a seis anos de reclusão Kaue Fernando Machado da Rosa, namorado de Hellen Natália de Freitas Lopes, de 24 anos, por homicídio. O homem deverá cumprir a pena, inicialmente, em regime semi-aberto, conforme a 1ª Vara Criminal e Vara de Execuções Criminais (VEC) de Bento Gonçalves.

O júri ocorreu na última quinta-feira (9), no campus da Universidade de Caxias do Sul (UCS) em Bento Gonçalves. O réu foi absolvido quanto à ocultação de cadáver e os jurados não reconheceram a qualificadora de feminicídio.

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Hellen Natália de Freitas Lopes, 24 anos, desapareceu no dia 9 de dezembro de 2023. Ela foi vista pela última vez em um posto de combustíveis de Bento Gonçalves na companhia do namorado e de uma amiga.

No dia 19 de dezembro de 2023, o namorado de Hellen chegou a ser preso pela Polícia Civil. Conforme a VEC, ele ficou preso até agosto de 2025, e o período de reclusão será deduzido da pena final.

No dia 20 de dezembro, a família de Hellen descobriu que a jovem já tinha sido vítima de agressão cometida pelo companheiro. No dia 10 de abril de 2024, a Polícia Civil divulgou que foi encontrado sangue de Hellen na cama do namorado.