Namorado de jovem desaparecida em Bento Gonçalves é condenado por homicídio

O Tribunal do Júri de Bento Gonçalves condenou a seis anos de reclusão Kaue Fernando Machado da Rosa, namorado de Hellen Natália de Freitas Lopes, de 24 anos, por homicídio. O homem deverá cumprir a pena, inicialmente, em regime semi-aberto, conforme a 1ª Vara Criminal e Vara de Execuções Criminais (VEC) de Bento Gonçalves.
O júri ocorreu na última quinta-feira (9), no campus da Universidade de Caxias do Sul (UCS) em Bento Gonçalves. O réu foi absolvido quanto à ocultação de cadáver e os jurados não reconheceram a qualificadora de feminicídio.
Hellen Natália de Freitas Lopes, 24 anos, desapareceu no dia 9 de dezembro de 2023. Ela foi vista pela última vez em um posto de combustíveis de Bento Gonçalves na companhia do namorado e de uma amiga.
No dia 19 de dezembro de 2023, o namorado de Hellen chegou a ser preso pela Polícia Civil. Conforme a VEC, ele ficou preso até agosto de 2025, e o período de reclusão será deduzido da pena final.
No dia 20 de dezembro, a família de Hellen descobriu que a jovem já tinha sido vítima de agressão cometida pelo companheiro. No dia 10 de abril de 2024, a Polícia Civil divulgou que foi encontrado sangue de Hellen na cama do namorado.
A defesa de Kaue Fernando Machado da Rosa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, afirma que, em casos assim, se manifesta apenas nos autos do processo, inclusive caso se recorra.