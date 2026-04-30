Mulher morta após ser baleada em Caxias não tinha medida protetiva contra companheiro, suspeito pelo feminicídio

Caso aconteceu nesta quarta-feira, na Rua Antônio Cardoso Ignácio, no bairro De Zorzi. Porthus Junior / Agencia RBS

Raiza Dutra Teixeira, 33 anos, que morreu após ser baleada em Caxias do Sul, não tinha medida protetiva de urgência (MPU) em vigor e também não havia registrado boletim de ocorrência contra o companheiro e guarda municipal, Scheiner Onimar Lopes de Sousa, 44 anos. Ele é considerado pela polícia como suspeito de feminicídio.

O casal foi encontrado na tarde desta quarta-feira (29) pela Brigada Militar (BM) com ferimentos por tiros, em casa, que fica no bairro De Zorzi. A corporação afirma, por nota, que eles haviam brigado. A morte de ambos foi confirmada posteriormente no hospital.

A principal linha de investigação da Polícia Civil aponta para um caso de feminicídio seguido de suicídio. A titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), Thalita Andrich, detalha que, a partir dos elementos apurados inicialmente, Sousa atirou contra Raiza e, depois, disparou contra si.

Duas armas de fogo foram apreendidas no endereço. O acionamento da polícia foi realizado por um filho do guarda municipal, que chegou depois do crime.

— Não tenho (os dados da) necropsia para dizer quantos disparos ela recebeu. Mas os dois morreram, então houve mais de um disparo — diz Thalita.

Por conta do feriado desta sexta (1°), a polícia pretende colher na próxima semana o depoimento de testemunhas, como familiares, para entender mais sobre o relacionamento, além de vizinhos. Ninguém teria visto os fatos, de acordo com a delegada.

Ela reforça que será possível confirmar se ocorreu efetivamente um feminicídio ou não com a conclusão do inquérito.

— Falta a conclusão do inquérito e as perícias de local e necropsia vão ser cruciais nesse sentido. Vamos conseguir entender um pouco melhor a dinâmica, a posição em que eles estavam, a forma em que (o crime) foi praticado. A perícia nos responde isso com mais precisão. Mas trabalhamos com essa linha de investigação (de feminicídio) por toda a circunstância que se traçou, tanto do fato em si quanto da apuração inicial — acrescenta.

Este seria, então, o primeiro feminicídio registrado em Caxias desde janeiro de 2025. Em todo o Rio Grande do Sul, foram 27 crimes do tipo neste ano.

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Suspeito era GM desde 2014

O corpo de Raiza é velado nesta quinta-feira (30) na Capela Mortuária do Cemitério do Rosário II. O sepultamento será no mesmo local, às 15h30min.