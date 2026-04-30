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Mulher morta após ser baleada em Caxias não tinha medida protetiva contra companheiro, suspeito pelo feminicídio

Informação foi confirmada pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam). Raiza Teixeira e o guarda municipal Scheiner de Sousa foram localizados feridos em casa e tiveram morte confirmada no hospital

Luca Roth

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