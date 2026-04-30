Mulher morta após ser baleada em Caxias não tinha medida protetiva contra companheiro, suspeito pelo feminicídio

Raiza Dutra Teixeira, 33 anos, que morreu após ser baleada em Caxias do Sul, não tinha medida protetiva de urgência (MPU) em vigor e também não havia registrado boletim de ocorrência contra o companheiro e guarda municipal, Scheiner Onimar Lopes de Sousa, 44 anos. Ele é considerado pela polícia como suspeito de feminicídio.
O casal foi encontrado na tarde desta quarta-feira (29) pela Brigada Militar (BM) com ferimentos por tiros, em casa, que fica no bairro De Zorzi. A corporação afirma, por nota, que eles haviam brigado. A morte de ambos foi confirmada posteriormente no hospital.
A principal linha de investigação da Polícia Civil aponta para um caso de feminicídio seguido de suicídio. A titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), Thalita Andrich, detalha que, a partir dos elementos apurados inicialmente, Sousa atirou contra Raiza e, depois, disparou contra si.
Duas armas de fogo foram apreendidas no endereço. O acionamento da polícia foi realizado por um filho do guarda municipal, que chegou depois do crime.
— Não tenho (os dados da) necropsia para dizer quantos disparos ela recebeu. Mas os dois morreram, então houve mais de um disparo — diz Thalita.
Por conta do feriado desta sexta (1°), a polícia pretende colher na próxima semana o depoimento de testemunhas, como familiares, para entender mais sobre o relacionamento, além de vizinhos. Ninguém teria visto os fatos, de acordo com a delegada.
Ela reforça que será possível confirmar se ocorreu efetivamente um feminicídio ou não com a conclusão do inquérito.
— Falta a conclusão do inquérito e as perícias de local e necropsia vão ser cruciais nesse sentido. Vamos conseguir entender um pouco melhor a dinâmica, a posição em que eles estavam, a forma em que (o crime) foi praticado. A perícia nos responde isso com mais precisão. Mas trabalhamos com essa linha de investigação (de feminicídio) por toda a circunstância que se traçou, tanto do fato em si quanto da apuração inicial — acrescenta.
Este seria, então, o primeiro feminicídio registrado em Caxias desde janeiro de 2025. Em todo o Rio Grande do Sul, foram 27 crimes do tipo neste ano.
Suspeito era GM desde 2014
O corpo de Raiza é velado nesta quinta-feira (30) na Capela Mortuária do Cemitério do Rosário II. O sepultamento será no mesmo local, às 15h30min.
A prefeitura de Caxias do Sul lamentou o ocorrido por meio de nota e confirmou que o homem era integrante da Guarda Municipal desde 2014. Até o momento não há informações sobre cerimônias fúnebres de Scheiner Onimar Lopes de Sousa, que era de Santana da Boa Vista, no Sul do Estado.