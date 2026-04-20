Mulher esfaqueada em tentativa de feminicídio segue internada em Vacaria

Uma mulher de 37 anos, esfaqueada na madrugada da última quinta-feira (16), em Vacaria, sofreu complicações de saúde e segue internada. Segundo boletim da Polícia Civil, a vítima aguardava por uma vaga na UTI do hospital na noite deste domingo (19).

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O caso é tratado como tentativa de feminicídio e o suspeito é o companheiro dela, um homem de 31 anos, que teve prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele recebeu alta hospitalar neste domingo e foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves — o presídio de Vacaria está interditado por superlotação.

De acordo com a polícia, após ferir a mulher com golpes de faca no pescoço e no tórax no dia do crime, o homem atingiu a si com uma facada no peito.

Natural de Vacaria, o suspeito possui antecedentes policiais por tentativa de homicídio, furto, roubo e porte ilegal de arma de fogo, segundo a polícia. Já a vítima é do município de Contenda (PR).

As investigações são conduzidas pelo segmento de atendimento à mulher da Delegacia de Polícia de Proteção à Grupos Vulneráveis (DPPGV) de Vacaria.

Relembre o caso

A ocorrência foi atendida por volta das 3h45min de quinta-feira (16), em uma empresa na Estrada Capão da Lagoa, na zona rural da cidade. No local, os dois foram encontrados pela Brigada Militar (BM) caídos ao lado de uma faca.

A mulher relatou aos PMs que foi atingida por facadas durante uma discussão com o homem. Ela apresentava cortes no pescoço e no tórax e foi encaminhada ao hospital pelo Samu.

O suspeito também ficou ferido, com um corte no tórax. Ele teria admitido aos PMs que tentou suicídio após o crime e estava com comportamento alterado por suposto uso de drogas.