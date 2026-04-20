Polícia

Violência de gênero
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Mulher esfaqueada em tentativa de feminicídio segue internada em Vacaria

Suspeito do crime é o companheiro dela, que recebeu alta hospitalar neste domingo e foi encaminhado à Penitenciária de Bento Gonçalves

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