Mulher é esfaqueada e companheiro é preso por suspeita de tentativa de feminicídio em Vacaria

Mulher apresentava cortes no pescoço e no tórax, e foi encaminhada ao hospital pelo Samu. Brigada Militar / Divulgação

Uma mulher de 37 anos foi esfaqueada na madrugada desta quinta-feira (16) em Vacaria, nos Campos de Cima da Serra. O suspeito é o companheiro dela, um homem de 31 anos, que foi preso pela Brigada Militar (BM) por tentativa de feminicídio.

A ocorrência foi atendida por volta das 3h45min, em uma empresa na Estrada Capão da Lagoa, na zona rural da cidade. No local, os dois foram encontrados caídos ao lado de uma faca.

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A mulher relatou à polícia que foi atingida por facadas durante uma discussão com o homem. Conforme a BM, ela apresentava cortes no pescoço e no tórax e foi encaminhada ao hospital pelo Samu.

O suspeito também ficou ferido, com um corte no tórax. Ele teria admitido aos PMs que tentou suicídio após o crime e estava com comportamento alterado por suposto uso de drogas.

Segundo a Polícia Civil, a mulher permanece internada, mas não corria risco de morrer. Já o homem perfurou o pulmão e permanece internado no Hospital Nossa Senhora da Oliveira.

A faca utilizada no ataque foi apreendida e apresentada na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). O casal não tinha registros anteriores de violência doméstica. O agressor possui antecedentes por homicídio, entre outros crimes.