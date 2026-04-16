Polícia

Campos de Cima da Serra
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Mulher é esfaqueada e companheiro é preso por suspeita de tentativa de feminicídio em Vacaria

Ocorrência foi atendida na madrugada desta quinta-feira em uma empresa na zona rural

Luca Roth

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