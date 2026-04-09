Mulher baleada na BR-116, em Caxias, havia registrado boletim contra ex-companheiro na semana passada

A mulher de 49 anos que foi baleada dentro de um carro na manhã desta quinta-feira (9) na BR-116, em Caxias do Sul, havia registrado um boltim de ocorrência por violência doméstica na última sexta-feira (3). Ela também obteve medida protetiva de urgência na Justiça contra o ex-companheiro, um homem de 57 anos, suspeito do crime. Ele foi encontrado morto no início da tarde na localidade de Juá, em São Francisco de Paula.

De acordo com a delegada Thalita Andrich, o casal havia se separado recentemente, mas o homem não aceitava a separação. Ele chegou a ser intimado e, por medida de segurança, uma busca foi feita na casa do suspeito, onde diversas armas foram apreendidas. Todas eram registradas. A investigação apura se o revólver usado no ataque à mulher também pertencia ao criminoso. Depois da tentativa de feminicídio, o homem fugiu a pé.

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O crime aconteceu por volta de 10h15min, no km 148 da BR-116, no trecho conhecido como Curva da Zona. Segundo a delegada Thalita, a vítima foi abordada pelo homem na saída da academia que frequentava. Portando uma arma, ele obrigou a mulher a entrar no carro e dirigir.

A vítima conduziu a BMW X1 no sentido Centro-Ana Rech e, após o primeiro disparo, atravessou o carro pela faixa e bateu em um Fiat Argo que seguia no sentido contrário. Ninguém que estava no outro carro se feriu. Um dos disparos atravessou o encosto do banco do motorista e o vidro de trás da BWM.