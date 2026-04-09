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Mulher baleada na BR-116, em Caxias, havia registrado boletim contra ex-companheiro na semana passada

Ela obteve medida protetiva de urgência. Homem de 57 anos havia sido intimado e, por medida de segurança, uma busca foi feita na casa dele, onde diversas armas foram apreendidas

Kelly Veronez

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