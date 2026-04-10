Mulher baleada em tentativa de feminicídio segue internada em Caxias do Sul

A mulher de 49 anos que foi baleada em uma tentativa de feminicídio em Caxias do Sul na quinta-feira (9) permanece internada no hospital Pompeia. Ela passou por uma cirurgia na instituição, após ser transferida do Hospital Geral, onde recebeu os primeiros socorros. A mulher não corre risco de morte.

O corpo do ex-companheiro dela e suspeito do crime foi sepultado às 15h desta sexta-feira (10) no Cemitério Público Municipal. Elvis André Batassini Lima, 57 anos, foi encontrado morto no início da tarde de quinta na localidade de Juá, em São Francisco de Paula.

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O crime aconteceu por volta de 10h15min, no km 148 da BR-116, no trecho conhecido como Curva da Zona. Segundo a delegada Thalita Andrich, a mulher foi abordada pelo homem na saída da academia que frequentava. Portando uma arma, ele obrigou a vítima a entrar no carro e dirigir.

A vítima conduziu a BMW X1 no sentido Centro-Ana Rech e, após o primeiro disparo, atravessou o carro pela faixa e bateu em um Fiat Argo que seguia no sentido contrário. Ninguém que estava no outro carro se feriu. Um dos disparos atravessou o encosto do banco do motorista e o vidro de trás da BWM.

Segundo a delegada Thalita, ela havia registrado um boletim de ocorrência por violência doméstica no dia 3. Ela também obteve medida protetiva de urgência na Justiça contra o ex-companheiro. O casal havia se separado recentemente, mas o homem não aceitava a separação.