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Ligações ao telefone 190 em 19 cidades da Serra passarão a ser atendidas em Caxias, que vai centralizar despacho de viaturas

Implantação do Centro de Operações Regional (Copom Regional) da Brigada Militar concentra o atendimento de emergências e promete reduzir tempo de resposta na região

Pablo Ribeiro

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