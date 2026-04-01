Justiça interdita parcialmente ala feminina e impõe limite de homens na Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves

A Justiça determinou, nesta quarta-feira (1°), a interdição parcial da ala feminina da Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves. A decisão, assinada pela juíza titular da 1ª Vara de Execuções Criminais, Joseline de Vargas, determina que o espaço abrigue até 24 mulheres. Nesta quarta, a área mantém 31 detentas. O documento também fixa o limite de até 636 homens na unidade.

A decisão da magistrada se fundamenta em um pedido da Defensoria Pública, a partir de uma inspeção realizada na última segunda-feira (30). Na data, havia 33 mulheres no local, o que representa ocupação de 206,25%.

Segundo o documento, a superlotação da ala feminina obrigou medidas de improviso, como a transformação de uma sala de visitas íntimas e um depósito em celas adicionais. Além disso, um dos espaços extra não possui banheiro, o que faz com que as portas fiquem abertas durante a noite. A situação, segundo a juíza, compromete a segurança do local.

A ala feminina da Penitenciária de Bento Gonçalves foi projetada para atender até 16 presas, divididas igualmente em duas celas. Com a decisão desta quarta, o teto máximo de ocupação fica estabelecido em 150% da capacidade de engenharia, ou seja, 24 vagas.

Na decisão, a juíza solicita que a Polícia Penal transfira as presas em número excedente no prazo de 30 dias, priorizando aquelas que não são originárias da região.

Decisão permite ingresso de presos de outros municípios

Na decisão, a juíza estabelece um limite de 636 detentos nas galerias masculinas da penitenciária. Nesta quarta-feira, há 583 presos, o que significa, portanto, que 53 vagas estão desocupadas.

Outra medida, a partir de um pedido da Polícia Penal, é a permissão de ingresso de presos de outros municípios de abrangência da 7ª Delegacia Penitenciária Regional na casa prisional. Originalmente, a unidade recebe detentos de Bento Gonçalves, Carlos Barbosa e Garibaldi.

Esta ordem deve aliviar a situação de presos em celas de delegacia e em viaturas da Brigada Militar, como ocorreu em Caxias do Sul e Vacaria no começo desta semana. O cenário foi ocasionado pela interdição de outras cinco casas prisionais da Serra nos últimos 15 dias, diante da superlotação.

O que diz a Polícia Penal

A Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo, através da Polícia Penal, informa que recebeu a decisão judicial proferida nesta quarta-feira (1/4), pela 1ª Vara de Execuções Criminais de Caxias do Sul, referente a Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves. Embora existam ponderações quanto ao teor da decisão, cabe salientar que ela será cumprida e que serão analisadas as medidas recursais cabíveis.

Porém, é importante contextualizar que a Serra Gaúcha está contemplada nos investimentos do governo do Estado no sistema prisional gaúcho. Em Caxias do Sul, uma nova penitenciária está com obras avançadas e irá gerar 1.650 novas vagas, solucionando o déficit na região. Só nesta unidade, o investimento ultrapassa R$ 260 milhões.

A nova unidade é parte da política de ampliação do número de vagas disponíveis no sistema prisional gaúcho. Além da nova penitenciária em Caxias do Sul, estão em andamento também as obras das novas penitenciárias em Rio Grande, São Borja e Passo Fundo, além das reformas do Presídio Estadual de Cachoeira do Sul, do Presídio Regional de Passo Fundo e da Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana.

Além disso, nos últimos anos já foram entregues as obras da própria Cadeia Pública de Porto Alegre, das penitenciárias de Sapucaia do Sul, Bento Gonçalves, Charqueadas II e III, do Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional e do Módulo de Segurança Máxima da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas. Além da reforma e ampliação do Feminino de Rio Pardo e da Penitenciária Estadual de Canoas.

Desde 2019 até o final deste governo, em 2026, o investimento para o sistema prisional gaúcho ultrapassará R$ 1,4 bilhão, mais de 12 mil vagas serão criadas e requalificadas para pessoas privadas de liberdade, além da construção de novas penitenciárias e a compra de equipamentos para o enfrentamento à criminalidade.

Relembre o caso

Há duas semanas, uma sequência de decisões judiciais expõe o cenário de superlotação do sistema prisional na Serra gaúcha: