Polícia

Sistema carcerário
Notícia

Justiça interdita parcialmente ala feminina e impõe limite de homens na Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves

Decisão também permite o ingresso de presos de outros municípios na unidade. Medida deve aliviar a situação de detentos em celas de delegacia e em viaturas da Brigada Militar, como ocorreu em Caxias do Sul e Vacaria

Alana Fernandes

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