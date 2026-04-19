Homem morre em operação de apreensão de armas em Vila Seca, interior de Caxias do Sul

Ação policial ocorreu no distrito de Vila Seca, no interior de Caxias do Sul, na tarde de sábado (18). 4º Batalhão de Polícia de Choque / Divulgação

Um homem morreu durante uma ação de apreensão de armas no distrito de Vila Seca, no interior de Caxias do Sul, na tarde de sábado (18). Conforme o 4º Batalhão de Polícia de Choque, as equipes atuavam em averiguações em uma propriedade rural.

Ele foi identificado pela Polícia Civil como Luís Fernando Corrêa Borges, de 35 anos.

De acordo com informações do Batalhão, o local era utilizado como depósito de armas. Ao chegarem ao local, os policiais teriam sido recebidos com resistência por um homem, que estaria armado. A nota divulgada pelo Batalhão diz que foi necessário utilizar força para conter a agressão.

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O homem chegou a ser socorrido, mas morreu no local. Nenhum policial ficou ferido.

Foram apreendidas duas armas de fogo, sendo duas espingardas calibre 20 e 12, munições, um rádio comunicador e uma placa de veículo.