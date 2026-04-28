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Homem morre e outro é preso em confronto com a Brigada Militar em São Francisco de Paula

Um terceiro suspeito fugiu. Caso teve início após BM receber informações sobre possível arremesso de materiais ilícitos com uso de drone na Penitenciária Estadual de Caxias do Sul (Pecs)

Luca Roth

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