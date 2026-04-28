Homem morre e outro é preso em confronto com a Brigada Militar em São Francisco de Paula

Um homem morreu e outro foi preso durante um confronto com a Brigada Militar (BM) na madrugada desta terça-feira (28), na localidade do Apanhador, em São Francisco de Paula, na Serra. Um terceiro suspeito fugiu.

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O caso teve início após a BM receber informações sobre possível arremesso de materiais ilícitos com uso de drone na Penitenciária Estadual de Caxias do Sul (Pecs). A casa prisional fica na localidade de Apanhador — limite entre Caxias e São Francisco de Paula.

Os PMs encontraram o ponto onde eles estariam aterrissando o drone. De acordo com a BM, ao tentar realizar a abordagem, a equipe foi recebida com disparos de arma de fogo.

Um dos suspeitos foi baleado e morreu no local. Ele foi identificado pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP) como Willian Silveira da Silva Gomes, 25 anos, natural de Esteio.