Homem é preso suspeito de ter matado idosa esganada em março, em Caxias

Apontado como autor do crime foi capturado na madrugada deste sábado. Polícia Civil / Divulgação

CORREÇÃO: o motorista de aplicativo, de 62 anos, não foi preso por engano. Ele estava, segundo a polícia, em prisão temporária. O texto já foi corrigido.

A Polícia Civil prendeu na madrugada deste sábado (18) um homem de 44 anos, natural da Colômbia, por suspeita de matar Jacira Carmelinda Faccin, 74, no mês passado, em Caxias do Sul. O latrocínio aconteceu no dia 20 de março, quando a idosa foi encontrada morta em casa com sinais de esganadura. Seu aparelho celular havia sido levado.

O suspeito foi localizado durante cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva por equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

Um motorista de aplicativo, de 62 anos, apontado inicialmente como suspeito, havia sido capturado no último dia 27. Entretanto, a polícia revogou a prisão dele e o colocou em liberdade nesta sexta-feira (17).

"No curso das investigações, um indivíduo foi preso temporariamente pelos indícios e evidências que o apontavam como possível autor do fato, mas que foram confrontados com as demais provas produzidas, sendo solicitada a sua revogação e posto em liberdade também nesta sexta-feira", diz a nota da Draco.