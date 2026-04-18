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Homem é preso suspeito de ter matado idosa esganada em março, em Caxias

Suspeito tem 44 anos e é natural da Colômbia. Um motorista de aplicativo havia sido preso temporariamente, mas foi solto na sexta-feira (17)

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RBS CONTEÚDO PARA MARCAS