Homem é preso por tentativa de feminicídio após agredir a companheira em Nova Prata

Agressor de 49 anos não teve nome divulgado. Polícia Civil / Divulgação

Um homem de 49 anos foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (3) em Nova Prata por suspeita de agredir a companheira com um objeto de ferro parecido com uma faca. O caso é tratado como tentativa de feminicídio.

Segundo a Polícia Civil, a vítima de 36 anos foi golpeada na região do pescoço e do tórax. Foram constatadas duas perfurações próximas à axila, com profundidade de aproximadamente sete centímetros.

O crime aconteceu por volta das 3h, próximo ao trevo de entrada da cidade pela BR-470, após o casal retornar de um evento e ter uma discussão.

Ainda conforme a polícia, a mulher foi deixada no local pelo agressor, que fugiu. Ela foi socorrida pela Brigada Militar (BM) a um hospital, onde está em observação, mas não corre risco de morrer.