Homem é preso em flagrante por sequestrar e manter mulher em cárcere privado em Bento Gonçalves

Um homem de 26 anos foi preso por sequestrar e manter uma mulher de 31 anos em cárcere privado, em Bento Gonçalves, na tarde desta quinta-feira (9).

Conforme as informações da Guarda Civil Municipal (GCM), a vítima chegou a ligar para a central de operações e relatou que vinha sendo ameaçada e impedida de sair de casa por seu companheiro.

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Neste mesmo dia, ela conseguiu sair da casa durante a tarde e buscou ajuda em uma unidade de saúde do bairro São Roque. O suspeito também foi ao espaço e se recusou a sair.