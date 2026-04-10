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Homem é preso em flagrante por sequestrar e manter mulher em cárcere privado em Bento Gonçalves

Segundo a polícia, mulher de 31 anos era mantida em casa. Homem de 26 anos foi detido nesta quinta-feira

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