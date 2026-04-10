Homem é preso em Bento Gonçalves após extorquir mais de R$ 100 mil de idoso

Suspeito foi preso no bairro Ouro Verde, em Bento Gonçalves. Polícia Civil / Divulgação

Um homem de 54 anos foi preso nesta sexta-feira (10) em Bento Gonçalves após extorquir mais de R$ 100 mil de uma vítima, de acordo com a Polícia Civil. O suspeito foi detido no bairro Ouro Verde.

De acordo com a investigação da 1ª Delegacia de Polícia de Bento, a extorsão contra um homem idoso aconteceu no ano passado. Primeiro, o suspeito ganhou confiança da vítima, se apresentando como um vendedor.

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Depois de ganhar confiança da vítima, passou a pedir empréstimos em dinheiro. Quando houve a recusa de novos pagamentos, o suspeito passou a ameaçar o idoso com uma arma de fogo.