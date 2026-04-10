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Homem é preso em Bento Gonçalves após extorquir mais de R$ 100 mil de idoso

De acordo com a 1ª Delegacia de Polícia do município, suspeito tem 54 anos e se apresentou inicialmente como vendedor para ganhar confiança 

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