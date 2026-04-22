Homem e mulher são presos por tráfico de drogas no bairro Bela Vista, em Caxias do Sul

Um homem e uma mulher, ambos de 20 anos, foram presos por tráfico de drogas nesta quarta-feira (22), em Caxias do Sul. Eles foram detidos por agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), em uma casa no bairro Bela Vista.
Segundo a Polícia Civil, o imóvel está localizado próximo de uma escola. Foram encontradas pedras de crack já embaladas para a venda, um simulacro de arma de fogo e dinheiro.
O homem é natural da Bolívia e tem antecedentes por posse de entorpecentes.