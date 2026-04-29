Homem e mulher são encontrados mortos com sinais de tiros em Caxias do Sul 

Caso foi na Rua Antônio Cardoso Ignácio, no bairro Diamantino. Porthus Junior / Agencia RBS

Uma mulher de 33 anos e um homem de 44 foram encontrados mortos com ferimentos provocados por arma de fogo, na tarde desta quarta-feira (29), no bairro Diamantino, em Caxias do Sul.

Conforme a ocorrência repassada pela Brigada Militar, as vítimas foram localizadas feridas no interior de uma residência na Rua Antônio Cardoso Ignácio. Elas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para atendimento hospitalar em estado grave, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

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